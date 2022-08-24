لواندا 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستَوَّجَهَ أكثرُ من 14 مليون مواطنٍ في أنغولا اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 220 نائباً برلمانياً جديداً واختيار رئيس جديد للبلاد.وتتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات التشريعية من بينها حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" وحزب "الاتحاد الوطني للاستقلال الكلي الأنجولي" (يونيتا) المعارض.وسيصبح رئيس الحزب أو رئيس الائتلاف المسيطر على البرلمان تلقائياً رئيساً للجمهورية.// انتهى //22:02ت م0151