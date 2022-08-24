الباحة 26 محرم 1444هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسشهدَ ميدان فروسية العقيق بالباحة - اليوم- المحفلَ الأولَ لسباقات السرعة للخيل العربية لهذا العام ضمن مهرجان صيف الباحة 22، على كأس ميدان فروسية العقيق بالباحة، بحضور وكيل محافظ العقيق عبدالله الغامدي، وعدد من مديري الجهات الحكومية وأهالي المحافظة ومحبي الخيل.وحقَّقَ الجواد "متعبهم" المركز الأول في الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية بعمر ثلاث سنوات فأعلى لمسافة 1400 متر، واكتفى الجواد "جزل الفعال" بالمركز الثاني، والمركز الثالث للجواد "شلفاء العز" فيما حقَّقَ الجواد "غندي" المركز الرابع.وانطلق الشوط الثاني مبتدئة لخيل الإنتاج والمستورد، بعمر ثلاث سنوات فأعلى، لمسافة 1400 متر،حيث حقَّق الجواد "دهرة" المركز الأول، بيمنا حقَّق الجواد "وحيد العلي" المركز الثاني، وحقَّق المركز الثالث الجواد" معارك" وحقَّق الجواد "طالب الخالدية" المركز الرابع.وحقَّق الجواد "سيحان" المركز الأول في الشوط الثالث مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج والمستورد، بعمر ثلاث سنوات لمسافة 1400متر، والجواد "أهيم" المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد "لعيون سعود" فيما حقَّق الجواد" الجازع" المركز الرابع.وفي ختام السباق كرَّم وكيل محافظ العقيق الفائزين في المحفل الأول لسباقات الخيل للعام الحالي.// انتهى //22:03ت م0152