الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسخسرَ المنتخب السعودي للشباب مواجهتَه التي جمعته بالمستضيف المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 ضمن المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية الـ 21 للكرة الطائرة.وجاءت نتائج الأشواط 16/25، 25/27، 22/25، 25/20، وبهذا الفوز تصدَّر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة بـ6 نقاط،ثم المنتخب السعودي بـ3 نقاط، فيما جاءَ منتخب هونج كونج بالمركز الثالث بدون أيِّ نقاط.// انتهى //22:31ت م0156