الباحة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسأبرزت فعالية " ليلة الباحة " الموروث الشعبي لأهالي وزوار المنطقة الذين تزينوا باللبس التراثي الذي اشتهرت به الباحة، وذلك بمقر فعاليات واجهة رغدان التي ينظِّمُها مجلس الشباب.وشهدت الفعالية إحياءَ العديد من المورثات الشعبية مثل لون العرضة، والمسحباني، والأكلات الشعبية، ومشاركة فرقة الأطفال بعدد من العروض، حيث تنافس الحضور في ارتداء اللبس السعودي للشباب والزي الشعبي للفتيات والأطفال .// انتهى //22:31ت م0157