الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسشهدت منطقة تجربة المهن بفعاليات "مهرجان العودة إلى الرياض" تنافس الأطفال والفتيات على انتزاع أكبر عدد من تقييمات زوار المهرجان لأطباقهم المتنوعة بخيارات محلية وعالمية، تحت إشراف خبراء متخصصين في معايير مهنة الطهي.وضَمَّ المهرجان الذي يعدُّ الأولَ من نوعه على مستوى المملكة تحديات متنوعة بين الذكور والإناث في تجهيز خيارات غذائية متنوعة تنتمي لثقافات متعددة، كما أتاح في الوقت نفسه الفرصة المناسبة للأهالي لاستكشاف مجالات اهتمام أطفالهم؛ حيث مكَّنهم من خوض غمار التنافس في خمسة مجالات تتمثل في: الأزياء، الهندسة المعمارية، الطبخ، الطب، الإعلام.وتهدف منطقة المهن في المهرجان إلى تنمية مهارات الأطفال، عبر رحلات مهنية تمنحهم مجموعةً من التجارب برفقة نخبة من المدربين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمنطقة ما بين 100- 150 شخصًا، وتستهدف الفئة العمرية ما بين 6- 13 سنة.ويتضمَّن مهرجان العودة إلى الرياض مجموعةً من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه؛ ليتناسب مع مختلف الفئات العمرية، ويغطي الاهتمامات المتنوعة للزوار، مثل: مسرحية السيرك بمسرح محمد العلي، وعروض الفنانة رشا رزق.ويتميَّز مهرجان العودة إلى الرياض بجمعه مختلفَ الأنشطة العائلية، من خلال برامج متنوعة تسهم في تمكين الأطفال من اختيار تجاربهم المهنية المستقبلية، فيما تمارس الفنون دورها في تنمية ذائقة الزوار بعروض متنوعة، ومجموعة واسعة من محطات الإبداع والترفيه المحلية والعالمية.ويفتحُ المهرجانُ - الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل- أبوابَه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساء حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساء إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming// انتهى //22:45ت م0159