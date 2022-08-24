الطائف 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، تُطلق أكاديمية الشعر العربي، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، الجمعة القادمة " برنامج ملتقى الأدباء "، لإثراء الأدب في الطائف عاصمة للشعر العربي لعام 2022م، بسلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية والنقدية، لمناقشة الأدب والشعر السعودي وأهمية دور القطاع غير الربحي في التمكين الثقافي، وتحريك المشهد الأدبي، والرواية السينمائية.ويتضمن "ملتقى الأدباء" في يومه الأول التعريف بالملتقى وأهدافه، وجملة من الجلسات الحوارية، يفتتحها مدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي بكلمة عن اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي2022م، تليها جلسة بعنوان "دور القطاع غير الربحي في التمكين الثقافي"، وجلسة "الأدب السعودي والآخر" و "قراءة في راهن الشعر السعودي"، ويختتم بجلسة عن "الأدب والمجتمع".ويشهد الملتقى في يومه الثاني أربع جلسات، تتناول الأولى منها "تحريك المشهد الأدبي" وجلسة "الرواية السينمائية" و "إثراء الحراك النقدي" .// انتهى //22:46ت م0160