جدة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسهطلَت مساء اليوم، أمطارٌ متوسطةٌ إلى غزيرةٍ على محافظة الليث مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة وزخات من البرد، شملت مركز الشواق وحفار وجدم، وبني يزيد، وغميقة، والغالة، وسلم الزواهر، وأجزاء من المرتفعات الجبلية، وامتداد الطريق الدولي الساحلي جدة الليث جازان، سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلَها اللهُ سُقْيَا خيرٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.// انتهى //22:46ت م0161