سكاكا 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واساستضافت جامعة الجوف اليوم اجتماع وكلاء الجامعات السعودية، بهدف توحيد الجهود وتبادل المعرفة والتجارب فيما بينها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة ممثلين من الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.وأكد وكيل جامعة الجوف الدكتور محمد الحويطي، في مستهل الاجتماع أهمية التكامل بين الجامعات وبقية الجهات الحكومية لتطوير الأداء في مختلف العمليات الإدارية والمالية، وتعزيز التعاون بين الأطراف بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي وتبادل التجارب الناجحة .وأوضح الدكتور الحويطي أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات ذات العلاقة، كما استعرض دور لجان المراجعة وفرص وآليات كفاءة الإنفاق والمشاريع الرأسمالية .// انتهى //23:29ت م0164