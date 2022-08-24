الرياض 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واستنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم غد، بمواجهتين حيث يستضيف فريق الفيحاء نظيره ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.وتستكمل بعد غدٍ الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بإقامة 3 مباريات، حيث يجمع اللقاء الأول فريق الاتفاق بضيفه الطائي عند الساعة 6:45 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء يستقبل فريق العدالة نظيره الاتحاد عند الساعة 6:45 مساء.وفي الرياض يستقبل فريق الشباب نظيره الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 9:00.وتُختم يوم السبت القادم منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستقبل الفتح في اللقاء الأول ضيفه التعاون عند الساعة الـ6:45، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يحل الرائد ضيفاً على فريق أبها عند الساعة الـ 9:00 مساء.وفي ختام مواجهات الجولة الأولى، يستقبل فريق النصر نظيره الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة الـ 9:00 مساء.// انتهى //23:34ت م0165