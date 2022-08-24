عنيزة 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسوقعت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة أمس، اتفاقية شراكة مجتمعية، مع الاتحاد السعودي للأكروس، بالتعاون مع لجنة شباب محافظة عنيزة، وذلك بمقر المحافظة، بحضور محافظ عنيزة عبد الرحمن السليم.وتسعى هذا الاتفاقية التي وقعها مدير تعليم عنيزة خالد الحربي، ورئيس الإتحاد السعودي للأكروس يزيد الرشيد، إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي، وخلق تنوع في الممارسات الرياضية، من خلال تقديم رياضات جديدة وممتعة ورفع مستوى التنافسية لأبناء وبنات الوطن على المستوى الدولي.وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للأكروس عن سعادته بالشراكة مع تعليم عنيزة، متوقعاً لهذه الاتفاقية أن تسهم في دعم رياضة اللأكروس، وإمداد المنتخبات السعودية بالمواهب الطلابية.// انتهى //23:41ت م0166