اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1444/1/26 هـ الموافق 2022/08/24 م واس
نيويورك 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 59.64 نقطة، بما يعادل 0.18%, ليغلق عند 32969.23 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع 50.23 نقطة أو 0.41%, ليغلق عند 12431.53 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 12.04 نقطة أو 0.29%, ليغلق عند 4140.77 نقطة.
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