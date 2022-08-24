نيويورك 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 59.64 نقطة، بما يعادل 0.18%, ليغلق عند 32969.23 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع 50.23 نقطة أو 0.41%, ليغلق عند 12431.53 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 12.04 نقطة أو 0.29%, ليغلق عند 4140.77 نقطة.‏// انتهى //23:51ت م0167