المدينة المنورة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، أعمال مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف تحت عنوان "الوقف .. تنمية مستدامة"، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بشراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف.ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع, إضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية, وتحقيق التكامل مع جميع القطاعات.واطلع سمو الأمير سعود بن خالد فور وصوله إلى مقر المؤتمر، على المعرض المصاحب الذي حظي بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من الشركات الوقفية والجمعيات الأهلية المهتمة بالأوقاف ومقدمي الخدمات لدعم القطاع غير الربحي عامة, والقطاع الوقفي خاصة.وخلال الحفل، ألقى أمين عام المؤتمر المهندس محمود بن أحمد العوضي، كلمةً استعرض فيها تأصيل الأوقاف وانطلاقته في المدينة المنورة، ثم شاهد الحضور فيلماً تعريفياً يرسم ملامح مستقبل الاستثمار في المدينة المنورة، إثر ذلك استعرضت الهيئة العامة للأوقاف من خلال فيلم وثقائي جانبًا من جهودها على مستوى منطقة المدينة المنورة.وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن خالد الفيصل المشاركين في فعاليات وأعمال المؤتمر.يُذكر أن فعاليات المؤتمر ستناقش خلال الجلسات العديد من المحاور الرئيسة المتمثلة في الأوقاف والبيئة التنظيمية، والتنمية والاستدامة، والتمويل والاستثمار، والتقنيات الحديثة للقطاع الوقفي، إضافةً إلى مناقشة وضع الصناديق الوقفية، وذلك بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والفضيلة والخبراء، في إطار سعي المشاركين لتعزيز التنمية الاقتصادية والتطور في منظومة الأوقاف وفق أفضل الممارسات والدراسات التطبيقية.// انتهى //00:08ت م0001