القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسفاز فريق الأهلي على فريق إنبي بهدفين نظيفين فى المباراة التي جمعتهما الليلة ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري الممتاز.وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 67 في المركز الثالث بينما توقف رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق الإسماعيلى، مع فريق إيسترن كومبانى بهدف مقابل هدف ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة محافظا على مركزه التاسع وايسترن كومبانى إلى 30 نقطة محافظا على مركزه السابع عشر وقبل الأخير ليحيى آماله فى البقاء فى الدورى الممتاز الموسم المُقبل.يُذكر أن الزمالك حسم تتويجه بلقب الدوري رسميا هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والــ 14 في تاريخه قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات.//انتهى//00:34ت م0002