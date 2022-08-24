الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساستكملت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 أمس في مدينة وهران بالجمهورية الجزائرية.ففي المجموعة الثالثة حقق منتخب العراق فوزاً أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1، ، سجل هدفي منتخب العراق كل من علي الدراجي وكرار جعفر، بينما جاء هدف منتخب المغرب بواسطة محمد أمين.وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب جزر القمر الفوز بنتيجة 3-2 أمام منتخب موريتانيا، وسجل ثلاثية منتخب جزر القمر كل من كيلدي إمام (هدفين) وأزاد محمد، بينما سجل هدفي منتخب موريتانيا أنداو عبدالرحمن.وبتلك النتائج يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب العراق، يليهما منتخبا موريتانيا والمغرب بدون رصيد.وفي المجموعة الرابعة حقق منتخب مصر الفوز على المنتخب السعودي بثلاثية دون رد سجلها كل من إبراهيم عادل وعمر حمدين وأيمن عبدالعزيز.وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي سوريا ولبنان، ليحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، يليه منتخبا سوريا ولبنان بنقطة لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون رصيد.// انتهى //00:49ت م0003