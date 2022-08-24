الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسيشارك نادي الإبل في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه نادي الصقور في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل.وستتمثل المشاركة بجناح يضم أركاناً تفاعلية, تتضمن معلومات تسويقية وتعريفية عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، الذي سينطلق في ديسمبر المقبل, والجوانب التطويرية التي ستشملها النسخة المقبلة, إضافة إلى معلومات عن نادي الإبل "المنظم", وما يقدمه من مبادرات خلال المهرجان لملاك الإبل على وجه الخصوص وللقطاع بشكل عام, وهي " وثقها ــــ سمها ـــ أمنها "حيث سيتم عرض معلومات عن هذه المبادرات من خلال شاشات تفاعلية ليتنسى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها للجمهور الحاضر الذي سينال كذلك فرصة مميزة أخرى وهي مشاهدة كؤوس المسابقات في مهرجان الإبل، وهي كؤوس نخبة النخبة والمؤسس وشلفا ولي العهد وسيف الملك والتصوير معها.وتأتي مشاركة نادي الإبل في معرض الصقور والصيد السعودي في ظل خطة وإستراتيجية النادي للتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالجانب التراثي, إذ يشتركون مع نادي الصقور في الهدف الرئيس من خلال تنمية وتطوير هذا التراث ومنافساته, كونهما يرتبطان بتاريخنا وثقافتنا, واستغلال جميع المناسبات التي تجذب الحضور ومحبي التراث والتعريف بأنشطة النادي وما يقدمه لقطاع الإبل في المملكة , وكذلك الدعم الإعلامي للنسخة المقبلة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتطورات التي سيشهدها وفق ما أعلن عنه مؤخراً رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين والتي تصب في مصلحة تطوير قطاع الإبل.// انتهى //01:07ت م0004