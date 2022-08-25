الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأصدر نادي الإبل قراراً بتعليق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام ، حيث تضمن القرار حرمان مشاركة الشرائح في كافة الفعاليات والأنشطة التي يشرف عليها النادي وعلى رأسها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وذلك عند عودة ملكية الإبل إلى البائع بعد انتهاء المشاركة من تاريخ صدور القرار وفق الاثباتات الرسمية لملكية المتن"الشريحة الإلكترونية"، ومنع مشاركة البائع بنفس الشريحة لمدة 3 أعوام.وأشار النادي إلى أن الشريحة الإلكترونية تخضع إلى رقابة من الجهات ذات العلاقة، إذ يأتي القرار لحماية المشاركين من التحايل وتحقيق عدالة المنافسة وضبط أسواق الإبل في البيع والإيجار.وبيّن نادي الإبل أن كافة عمليات انتقال الشرائح مرصودة ومتابعة، مشدداً على أنه سيصدر في وقت لاحق ضوابط سوق الإيجار في النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.// انتهى //01:41ت م0006