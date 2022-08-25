إسلام آباد 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الوضع في باكستان بسبب الفيضانات العارمة التي تعد الأقوى منذ عقود، والتي أثرت سلباً على النشاط العام في البلاد، وأدت إلى سقوط ضحايا وأضرار كبيرة في الممتلكات.واهتمت بعقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جلسة مباحثات رسمية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وسلطت الضوء على المساعي التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتخفيف التضخم والسيطرة على الغلاء المعيشي.وتابعت صحف الخميس في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، والوضع السياسي في العراق، وأخبرت عن اتساع نطاق المناطق المتضررة من الفيضانات في السودان مع تدفق سيول جديدة.// انتهى //07:39ت م0014