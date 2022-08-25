الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم، إجراءات قبول المتقدمين على منشآتها التدريبية كافة من كليات بنين وبنات ومعاهد صناعية بعد قرار زيادة الطاقة الاستيعابية لمنشآت التدريب التقني والمهني لهذا العام 1444هـ.وتستقبل الإدارة طلابها يوم الأحد القادم بخطة أعدت مسبقا من خلال تصميم وتنفيذ برامج التهيئة المناسبة والتي تسهم في بداية مشوارهم التقني بأفضل صورة.وشملت استعدادات، بدء العام التحقق من جاهزية المنشآت التدريبية وإتمام مشاريع التجهيزات والصيانة واستكمال خطط التطوير والتحسين المنفذة خلال فترة الإجازة الصيفية للمنشآت كافة.وحول الجانب الأكاديمي، أنهت إدارة التدريب التقني بالمنطقة إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي 1444هـ وكذلك مراجعة وتطوير وتعديل مسميات بعض التخصصات والأقسام، إضافة إلى افتتاح تخصصي "التجارة الإلكترونية" و"الأمن السيبراني" في بعض المنشآت.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، حرص جميع منسوبي التدريب على دعم المتدربين وتوصيل المعلومات بطرق إبداعية ومنظمة ليسهل على المتدربين استيعابها ورفع مستوى عزيمتهم ليحققوا الغاية المنشودة.ورفع المقبل، الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لمنشآت التدريب التقني والمهني، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //08:55ت م0016