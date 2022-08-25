نجران 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد للبنين والبنات أمس، المهرجان الإرشادي الترفيهي، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد عقالا، وذلك بأحد المجمعات التجارية بمدينة نجران.واشتمل المهرجان على استشارات تربوية، وألعاب ترفيهية، ومسابقات وجوائز، وغيرها من الفعاليات الأخرى.ويهدف المهرجان الذي يأتي ضمن مبادرة "عُدنا بشغف"، إلى تعزيز الثقة لدى الأطفال، وعرض مواهبهم، وتنمية قدراتهم.// انتهى //09:25ت م0021