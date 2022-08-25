القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توفير المياه لاستصلاح وزراعة مشروعات الريف المصري، إضافة إلى استكمال أركان الدورة التنموية الخاصة بالبحيرات، وذلك لتعزيز فرص العمل، وزيادة إنتاج الأسماك لينعكس مردودها اقتصاديًا وتجاريًا وغذائيًا على البلاد.وأشارت إلى مباحثات وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا مع وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي كوستاس كاديس، تناولت التعاون الاقتصادي المشترك، واستعراض الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مخيم جنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلانها إغلاق المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين المسلمين وفتحه للمستوطنين اليهود بحجة الأعياد اليهودية.ونقلت عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأكيده أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته، موجهًا بمعاقبة من يخالف ذلك من منتسبي القوى الأمنية والعسكرية.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء أزمة السيول والفيضانات في السودان إلى 89 شخصًا، إضافة إلى تخفيف كل من طوكيو وبكين من قيود كورونا على السفر.// انتهى //09:49ت م0025