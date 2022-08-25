جدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:58ت م0026