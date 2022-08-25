الرباط 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، مخلفات الحرائق التي اجتاحت عددًا من الغابات وسط وشمال المغرب، لافتة الانتباه إلى أن المساحة الغابوية التي التهمتها الحرائق بلغت حوالي 25 ألف هكتار.وسلطت الضوء على إسهام ميناء جدة الإسلامي في تعزيز حركة التجارة مع المملكة المغربية ودعم الصادرات السعودية، من خلال إحداث 6 خطوط ملاحية رئيسية مكنت من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وتناقلت صحف الخميس، دعوة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشعب للاستعداد لحرب شاملة ضد حركة الشباب الإرهابية، وذلك بعد الهجوم على فندق في العاصمة مقديشو الجمعة الماضية.وتحدثت عن أزمة الجفاف التي تهدد القارة الأوروبية، ولجوء فرنسا إلى زيادة استخدام المياه العادمة بعد تنقيتها من أجل توفير مياه الشرب.وتطرقت صحف الرباط إلى مخاوف منظمة الصحة العالمية من تكرار أزمة الإيدز مع جدري القردة، بعد ارتفاع أعداد المصابين به في العالم.// انتهى //10:01ت م0028