لندن 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسواصلت الصحف البريطانية اهتمامها بأزمة ارتفاع أسعار السلع والمحروقات، مبرزة المخاوف من تأثيرات الأزمة على أداء قطاعي الأعمال والتصنيع.وتطرقت في الشأن الدولي إلى وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للجزائر، وإلى المخاوف من فشل اتفاق السلام بين الحكومة الأثيوبية ومتمردي جبهة التيغراي جراء تجدد المعارك بين الطرفين شمال البلاد.ودعت صحف لندن قادة الدول الصناعية الكبرى إلى العمل على إنفاذ معاهدة منع الانتشار النووي بأفضل الطرق، وقطع الطريق أمام مزيد من التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم العالميين.// انتهى //10:18ت م0030