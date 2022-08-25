عام / دوريات شرطة محافظة فيفا بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر تقبض على شخص بحوزته (371) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
فيفا 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
قبضت دوريات شرطة محافظة فيفا بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر على مواطن بحوزته (371) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها في وادي ذبوب، وجرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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10:20ت م
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