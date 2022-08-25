فيفا 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسقبضت دوريات شرطة محافظة فيفا بالتعاون مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر على مواطن بحوزته (371) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها في وادي ذبوب، وجرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.// انتهى //10:20ت م0031