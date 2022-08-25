بكين 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي), اليوم, ملياري يوان (بما يقارب 291.82 مليون دولار أمريكي) في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن البنك المركزي قوله إنه تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند اثنين في المئة، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.// انتهى //10:31ت م0032