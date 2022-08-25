عرعر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة بمقر الإمارة اليوم, توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ومثلها مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، وفرع هيئة الصحفيين السعوديين ومثله مدير الفرع خالد العنزي.وتتضمن الاتفاقية الإسهام في صياغة وبث القيم التربوية وتسليط الضوء عليها، وتفعيل الدور الإعلامي الوقائي والتوعوي والتعليمي والتثقيفي، والــتنسيق فــي إعــداد بــرامــج إعــلامــية تــعليمية تهــتم بــتنمية المــواطــنة وغــرس القيم الإسلامية في المجتمع، وتوثيق العلاقة بين الإدارة والمجتمع، وتنمية أوجه التعاون في العمل الإعلامي التعليمي بما يتوافق مع الخطط والبرامج التعليمية، وتنفيذ ورش العمل المتربطة بالشأن الإعلامي والإسهام في تحقيق أهداف التعليم وتفعيل القنوات التعليمية.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، أهمية تنفيذ بنود الاتفاقية بما يخدم العملية التعليمة والإعلامية، وتفعيل الدور الإعلامي لخدمة القضايا التعليمية والمساهمة في إيصال رسالة التعليم للمجتمع, والمـــساهـــمة الـــفاعـــلة فـــي صـــون وتـــحصين عـــقول الـــنشىء مـــن الأفـــكار الـــضالـــة والمنحـــرفـــة، وصـولاً إلـى تـنمية المـواطـنة والـوعـي الإعـلامـي لـدى النشىء والإسهام في تحقيق أهداف التعليم وتفعيل القنوات التعليمية، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //10:45ت م0034