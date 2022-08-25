الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستُشارك وزارة الصحة في أنشطة وفعاليات اليوم العالمي للوبائيات الميدانية، الذي يصادف يوم السابع من شهر سبتمبر من كل عام، كما يُعد برنامج الوبائيات الحقلي بوزارة الصحة أول برنامج على مستوى الشرق الأوسط والسابع على مستوى العالم، حيث بدأ منذ عام 1989م بالتعاون مع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكلية الطب بجامعة الملك سعود في الرياض.وتُقدّم البرامج التدريبية على مستويات مختلفة من دورات قصيرة وبرامج دراسات عليا بالتعاون مع العديد من الجهات ويستقبل البرنامج المتدربين من كافة مناطق المملكة وكذلك من دول مجلس التعاون، بهدف بناء القدرات الوبائية ضمن قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة وشركائها لا سيما على مستوى المناطق من خلال تعزيز رصد الصحة العامة، وتحسين الكشف، والاستقصاء والاستجابة للفاشيات، والتواصل الأكثر فعالية، إضافةً لتحسين توافر البيانات واستخدامها لأغراض صنع القرار، سواءً خلال الأحوال العادية أو أثناء الأزمات.وبلغ مجموع خريجي البرنامج حتى عام 2020م (153) سعودياً بنسبة 91%، ومن سلطنة عمان (15) خريجاً بنسبة 9%، فيما بلغ عدد خريجي العام الماضي 2021م(12)خريجاً، منهم 10 خريجين سعوديين و2 من سلطنة عمان، كما يُتوقّع تخرج 9 متدربين هذا العام، منهم 3 من سلطنة عمان، بينما جرى قبول 14 متدرباً العام الحالي 2022م.// انتهى //10:48ت م0036