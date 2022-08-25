رفحاء 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأنهت كلية التقنية بمحافظة رفحاء الاستعداد لاستقبال نحو 1000 مُتدرب مطلع الأسبوع المقبل في مختلف التخصصات التقنية والمهنية بالكلية، وذلك مع بدء التدريب للفصل الأول من العام 1444هـ، حيث أكملت المنشآت التدريبية بالكلية الاستعدادات التشغيلية.وأوضحت الكلية أن الاستعدادات بدأت مبكراً لاستقبال المتدربين حيث جهزت المعامل والقاعات وأنهيت أعمال القبول والتسجيل، والبرنامج التعريفي للمتدربين المستجدين ،الذي تضمّن التعريف بأنظمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونظام التدريب واللوائح والتعريف بالتخصصات وحقوق وواجبات المتدربين وغيرها ،بالإضافة لبناء الجداول التدريبية.// انتهى //11:44ت م0045