البكيرية 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستفقد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم، عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة الاستعدادات لبداية العام الدراسي 1444 هـ وجاهزية المقررات الدراسية.واطلع الراجح على جاهزية المدارس والاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي وفق الخطط الزمنية التي اعتمدتها الوزارة، مؤكداً أهمية دور مديري ومديرات المدارس في قيادة العملية التعليمية في المدارس، والإشراف على الخطة العامة لها، وكذلك أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات.// انتهى //11:44ت م0046