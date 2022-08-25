عنيزة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسيُعد جناح مبيعات التجزئة بالمدينة الغذائية المقر الرئيس لموسم عنيزة الدولي للتمور، باب رزق للشباب لبداية مشوارهم نحو تجارة التمور، حيث حرصت اللجنة المنظمة للموسم على تسهيل السبل والاحتياجات كافة، لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بكل يسر وسهولة، ولضمان الاستمرارية في هذا المجال.وبيّن الشاب أنس الفاضل صاحب أحد أركان البيع في جناح مبيعات التجزئة، أنه يمارس بيع التجزئة منذ ثلاث سنوات، حيث كانت البداية مع مبادرة التاجر الجديد التي قدمتها غرفة عنيزة لتشجيع الشباب للدخول في عالم تجارة التمور، مشيراً إلى أن هذا العام استقل بنفسه بدخوله ساحة مزادات التمور مع التجار بحكم الخبرة التي اكتسبها من الأعوام السابقة، حيث أن العوائد المادية جيدة من هذه التجارة.من جهته، أكد الشاب سعد الناصر، أنه تخصص في النوعيات الأخرى من التمور غير السكري مثل الونانة وأم حمام والمكتومي والرشودية والشقراء والروثانة وأم الخشب ونبتة راشد ونبتة علي والصقعي بحكم أن أسعارها جملة في المزاد مناسبة لتحقيق أرباح مجزية عبر بيعها في جناح مبيعات التجزئة.// انتهى //11:47ت م0048