جدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية، مبادرة "صحتك تهمّنا" تحت شعار "عام دراسي صحي وآمن"؛ لتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على صحة الطلاب والطالبات، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع.وتهدف المبادرة إلى تثقيف الأسرة بدورها الرائد في التهيئة لعام صحي آمن، وتقديم الاستشارات النفسية والاحتماعية والتربوية للأسرة، والوقاية الصحية للأسرة بما يتناسب مع بداية العام الدراسي.وتسعى المبادرة لرفع وعي المجتمع بأهمية الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة، والعناية بصحة طلاب المدارس، وتحفيزهم نفسياً وجسدياً لاستقبال العام الدراسي الجديد، ودعم السلوك الصحي لديهم الذي يُعد بوابتهم للنجاح والتفوق، وإرشادهم للطرق السليمة والصحيحة للعناية بصحتهم.// انتهى //11:48ت م0049