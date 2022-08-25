نجران 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستُنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران ممثلة بلجنة المقاولين والتعدين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "آلية الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن"، وذلك بمقرها الرئيس.وتتناول الورشة، التعريف بنظام ولائحة التصنيف، وشرح آلية التقديم على منصة بلدي، وشرح المعايير الفنية والمالية، والتعريف بخدمات بوابة تصيف مقدمي خدمات المدن.// انتهى //11:49ت م0050