عرعر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأكملت المنشآت التدريبية التي تشمل الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية الاستعدادات التشغيلية، وذلك لاستقبال أكثر من ١٥٠٠ متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، في مطلع الأسبوع المقبل تزامنا مع بدء التدريب للفصل الأول من العام 1444هـ.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد الحربي، أن الاستعدادات بدأت مبكراً في جميع الكليات التقنية بنين - بنات، والمعاهد الصناعية الثانوية لاستقبال المتدربين والمتدربات وتهيئة البيئة التدريبية وإنهاء أعمال القبول والتسجيل للمستجدين للبدء من اليوم الأول للتدريب.// انتهى //11:55ت م0052