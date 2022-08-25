عرعر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تقريراً مفصلاً عن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي 1444هـ، وجاهزية مدارس المنطقة.واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح مفصل من مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان عن استكمال الإدارة العامة للتعليم جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1444 هـ وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية لأكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة، في ما يقارب ٥٠٠ مدرسة للبنين والبنات.ونوّه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتوجيهاتها المستمرة لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات في جميع المراحل، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، في إطار رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:57ت م0053