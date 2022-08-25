تونس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 150,5 مليون يورو، لتمويل 15 % من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس من القمح والشعير.وخصّص البنك الأوروبي منحا أخرى بقيمة 2 مليون يورو يتم إسداؤها في إطار دعم وإعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق لقطاع الحبوب والمؤسسات وفق أجندة إصلاح المؤسسات العمومية التونسيّة.وأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل 59 مشروعًا في القطاع العمومي والخاص في تونس.// انتهى //11:58ت م0054