اقتصادي / البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم قرضًا بقيمة 150 مليون يورو لتونس
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
تونس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 150,5 مليون يورو، لتمويل 15 % من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس من القمح والشعير.
وخصّص البنك الأوروبي منحا أخرى بقيمة 2 مليون يورو يتم إسداؤها في إطار دعم وإعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق لقطاع الحبوب والمؤسسات وفق أجندة إصلاح المؤسسات العمومية التونسيّة.
وأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل 59 مشروعًا في القطاع العمومي والخاص في تونس.
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11:58ت م
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