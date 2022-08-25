أبها 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسواصلت قرية "المسقي التراثية" بمركز الشعف التابع لمنطقة عسير، تقديم فعالياتها السياحية والثقافية أمس، وسط أجواء ضبابية ماطرة وبحضور جموع كبيرة من الأهالي وزوار المنطقة.واشتملت فعاليات اليوم الثاني على جولة للزوار على مكونات القرية التي تتميز بمساجدها القديمة والساحات العامة التي كان يلتقي فيها الأهالي قديما إضافة إلى المحلات التجارية التراثية.وقدمت فرقة المسقي الشعبية عددا من العروض الفلكلورية بمشاركة بعض الشعراء الشعبيين, كما تضمنت الفعاليات عروضا للفنون التشكيلية والحرفيين والأسر المنتجة وزيارة معرض جامعة الملك خالد للفنون الفوتوغرافية والمقهى التراثي وقصر أبو شاهرة التراثي.يذكر أن الفعاليات ستستمر إلى يوم غد الجمعة بتقديم عروض للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية إلى جانب الفعاليات الشعبية.// انتهى //12:05ت م0056