جيزان 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أمس، اجتماعاً لمديري إدارات الثروة الحيوانية في المكاتب والوحدات التابعة للفرع.وناقش الاجتماع، المعوقات والملاحظات التي تواجههم أثناء تأدية أعمالهم، وأوجه التعاون مع غرفة عمليات برنامج حمى الوادي المتصدع، ونواقل الأمراض، وذلك بهدف إكمال منظومة العمل الجماعي والموحد ووضع الخطط اللازمة لتطوير الخدمات البيطرية بالمنطقة.يذكر أن الثروة الحيوانية بمنطقة جازان، تعد رافداً اقتصادياً مهماً يضاف لتميز المنطقة في المجال الزراعي، حيث يولي فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة جل عنايته في دعم مربي الماشية الذين وصل عددهم قرابة الـ 37000 ألف مربي.// انتهى //13:28ت م0077