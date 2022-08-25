عنيزة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسجذب موسم عنيزة الدولي للتمور، والمقام في المدينة الغذائية، بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة وبالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة، تجار التمور من مختلف مناطق المملكة، وذلك لتميزه بعدة عوامل من أهمها الرقابة الصحية، وطريقة عرض التمور عبر العربات الذكية، واستخدام الدلالين لطريقة (التقليب) التي تكشف عن التمور بالعبوات من الأعلى والأسفل، إضافةً إلى طرق التغليف الصحية، وخلو ساحة المزادات من ضجيج المركبات.وقال علي الهبدان تاجر تمور من المنطقة الشرقية: "إن موسم عنيزة الدولي للتمور اختياره الأول منذ قرابة 15 عاماً بحكم توزيع التمور في مسارات خاصة حسب النوعية والجودة"، مشيراً إلى أن طريقة الدلاليين في الكشف عن محتوى كامل العبوة عامل مهم تميز بها الموسم مما يسهل علينا عملية الاختيار والشراء.فيما يرى تاجر التمور عبدالعزيز ثلاب الحربي من منطقة مكة المكرمة، أن الرقابة الصحية بموسم عنيزة تضمن منتج صحي خالٍ من الكيماويات، مما يبعث الطمأنينة لدى المتسوقين.// انتهى //13:31ت م0078