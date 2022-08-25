الباحة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسينطلق غداً سباق صعود الهضبة ضمن منافسات بطولة تويوتا "الجولة الثانية" بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة بمشاركة 45 متسابقاً وذلك في مرتفعات غابة خيرة بمحافظة بني حسن بالباحة، حيث يستمر السباق لمدة يومين ويبلغ طول المسار 2.8 كيلو متر متضمناً 15 منعطفاً تقريباً، وذلك انطلاقاً من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340 متراً.ونوه الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام بن عبداللطيف الحزامي، بما يحظى به سباق السيارات من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ، مشيراً إلى أن سباق الجولة الثانية لبطولة السعودية تويوتا "صعود الهضبة "واحداً من أهم السباقات الأكثر شعبية، والذي يتمتع بمتابعة جماهيرية كبيرة حول العالم .وأكد الحزامي حرص اتحاد السيارات على العمل على تقديم التوجيهات اللازمة لتطوير مهاراتهم ونشاطاتهم ليكونوا أبطالاً محترفين في المستقبل، مبيناً أن اختيار منطقة الباحة جاء للخبرات السابقة بها في تنظيم عدد من المسابقات إلى جانب تعاون الأهالي والدوائر الحكومية خصوصاً من إمارة المنطقة وما تتميز به من مواقع سياحية وأجواء رائعة في هذه الفترة .// انتهى //13:35ت م0079