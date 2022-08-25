الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأطلقت الهيئة العامة للترفيه "مهرجان العودة للرياض"، خلال الفترة 23 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2022م، من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، وذلك في شارع الحوى، قرب بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض.وتشتمل فعاليات المهرجان، اكتشاف المواهب، وركوب مكوك الفضاء، وزراعة شجرة، ورسم لوحات عالمية، وتعلم الغناء الأوبرالي، وفنون الطبخ، وزيارة القمر، ومشاهدة الديناصورات، والتجارب الكيميائية، وتقديم نشرات الأخبار، ورحلات حول الكواكب.// انتهى //13:35ت م0080