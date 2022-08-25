جدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساستقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، نحو 456700 طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات، ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهودها الهادفة لرفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.وأوضح مدير عام مشاريع النظافة المكلّف في الأمانة صالح الزهراني, أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الشهر الماضي بلغت 129050 طناً، كما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها 331867 طناً من الدمارات، وأكثر من 360 طناً من الإطارات.وبيّن الزهراني أن تقرير نفايات عقود النظافة سجّل 80582 طناً جرى رفعها في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتاً إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية المطار ضمن منطقة، سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز 13792 طناً من النفايات المرفوعة، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ثول بإجمالي 3010 أطنان، وسجلت منطقة الكورنيش 542 طناً من النفايات المرفوعة خلال شهر أغسطس.// انتهى //13:41ت م0081