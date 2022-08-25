سكاكا 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستمكنت فعاليات "برنامج الجوف الشبابي" التي ينظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف من استقطاب الزوار من داخل وخارج المنطقة في عدد من المواقع بمدينة سكاكا .وتنوعت الفعاليات في البرنامج حيث حظيت مسيرة "قارا تمشي" بمشاركة واسعة من الحضور، إلى جانب فعاليات المسرح والطفل التي لاقت استحسان الأطفال وأُسرهم لما تحتويه من فعاليات ثريه ومسابقات متنوعه تناسب جميع الأعمار.يذكر أن فعاليات البرنامج انطلقت يوم الاثنين الماضي برعاية من سمو أمير منطقة الجوف، وتقام في متنزه قارا الشمالي، وصالة نبراس الشمال، ونادي العروبة.// انتهى //13:42ت م0082