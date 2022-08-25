الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، وفداً طلابيا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من روسيا الاتحادية.ورحب بهم سماحته, وحثهم على الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.وفي ختام الاستقبال استمع سماحته لأسئلة الطلاب وأجاب عليها.// انتهى //13:43ت م0083