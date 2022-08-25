بريدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس، برامج وفعاليات النادي الصيفي الخامس التي استمرت على مدى خمسة أسابيع بالصالات الرياضية بالمدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، وعدد من آباء الطلاب، حيث تخلل الحفل الختامي عددًا من الفقرات منها أوبريت طلابي، وفلم مرئي عن فعاليات النادي، كما شهد تكريم الطلبة المتميزين والجهات المشاركة بنجاح فعاليات النادي.وهدفت فعاليات وأنشطة النادي، التي تواكب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، واستمر لمدة خمس سنوات, إلى استغلال أوقات الفئة المستهدفة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية خلال فترة الصيف بما ينمي قدراتهم ومواهبهم، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح لديهم، وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وقيم العزيمة والمثابرة، إضافة إلى العناية باللغة العربية، وتوفير معارف نوعية في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم دروس قصيرة لتعليم اللغات الأجنبية وزيادة الوعي بالثقافات الأخرى، والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.واشتملت فعاليات النادي على عدة مسارات تمثلت في (المسار الوطني، ومسار مهاري، وتعليمي، وتقني، وترفيهي، وبرامج عامة)، حيث جرى تقسيم المشتركين إلى أربع فئات (البراعم والفتيان، والأشبال، والشباب)، وبلغت مجموع الفعاليات 387 فعالية، كما بلغ إجمالي المستفيدين 44395 مستفيدًا من البرامج الحضورية والافتراضية.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد الشارخ، أن جامعة القصيم قد قدمت في هذه الفترة الوجيزة برامج متنوعة هدفت لاستثمار جهود الشباب فيما هو مفيد وحفظ أوقاتهم من كل مكروه، حيث تعددت البرامج لتشمل 7 مسارات متنوعة ما بين الابتكاري والتعليمي والثقافي والترفيهي، لافتًا الانتباه إلى أن الجامعة تؤدي دورها في الخدمة المجتمعية انطلاقًا من حرصها على توجيه خدماتها لكافة شرائح المجتمع، حيث قدمت أنشطة وفعاليات النادي الصيفي خلال فترة الصيف والتي استهدفت شباب وفتيات المجتمع.وأكد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، أن الجامعة قد حرصت من خلال هذا النادي على تقديم أفضل الممارسات العالمية والمحلية، واستقبلت جميع الفئات العمرية من الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى المرحلة الجامعة، وجرى تصنيفهم وفق فئات عمرية محددة تضمن سير العمل بشكل مميز، مشيرًا إلى أن النادي الصيفي قد قدم في دورته الخامسة أكثر من 350 برنامجاً، استفاد من فعالياته أكثر من 44 ألف مستفيد، ومنهم أكثر من 600 مستفيد في البرامج الحضورية، كما بلغ عدد العاملين في النادي الصيفي أكثر من 100 موظف وموظفة ومشرف ومشرفة طيلة فترة النادي.// انتهى //13:47ت م0085