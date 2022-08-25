الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستمكن الجواد "ريبال عذبة" من إنتاج عذبة للسباقات والعائد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، من الفوز بالشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر بمضمار "لنق فليد" في المملكة المتحدة، بقيادة الخيال العالمي الإيرلندي "تاق أوشيه" الحاصل على أفضل خيال في دولة الإمارات العربية المتحدة لـ 10 مواسم.ويأتي هذا الانتصار للجواد ليكون الخامس على التوالي في خامس مشاركة له بدون أي خسارة.يذكر أن الجواد "ريبال عذبة" تأهل للديربي البريطاني الذي سيقام في الـ 10 من شهر سبتمبر القادم.// انتهى //14:06ت م0088