نجران 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسنفّذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على محال الذهب والمجوهرات، بمدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين .وجرى خلالها زيارة ٦٨ محلاً، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها ١١٩ موظفاً، في حين لم يسجل عمل أي وافد في النشاط، وأنذرت 4 محال، وبلغت نسبة التوطين١٠٠% .يُذكر أن نشاط بيع الذهب والمجوهرات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بنسبة ١٠٠%.// انتهى //14:16ت م0090