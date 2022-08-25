عام / لجنة التوطين بنجران تُنفّذ جولات ميدانية على محال الذهب والمجوهرات
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
نجران 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
نفّذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على محال الذهب والمجوهرات، بمدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين .
وجرى خلالها زيارة ٦٨ محلاً، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها ١١٩ موظفاً، في حين لم يسجل عمل أي وافد في النشاط، وأنذرت 4 محال، وبلغت نسبة التوطين١٠٠% .
يُذكر أن نشاط بيع الذهب والمجوهرات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بنسبة ١٠٠%.
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14:16ت م
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