حجة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 أغسطس 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 48 مستفيدًا، وقسم الطوارئ 70 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 47 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ 180 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضاً، ونُفِّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.// انتهى//15:16ت م0109