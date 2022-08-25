حائل 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأنهت إدارة التعليم بمنطقة حائل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ من خلال توفير بيئة مدرسية مناسبة بتسلّم مبانٍ مدرسية جديدة وعدد من المباني التي سيتم تسلّمها في المدة القادمة، والبدء بإنشاء صالات رياضية في عدد من مدارس البنات، لتسهم في تجويد العملية التعليمية.وأوضحت أن الاستعدادات شملت توزيع المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس وكذلك توفير 3500 مقعد دراسي و60 سبورة تعليمية، وتجهيز وتأثيث 15 فصل روضة أطفال، وصيانة وتأثيث 16 مختبرا مدرسيا، وصيانة أكثر من 370 جهاز عرض إلكتروني (بروجكتر ) لبداية العام الدراسي.كما شملت الاستعدادات إتاحة الفرصة للتسجيل بخدمة النقل المدرسي لمدارس المنطقة "بنين وبنات" عبر نظام نور، التي أتيحت بشكل مجاني لأبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة.// انتهى //15:21ت م0110