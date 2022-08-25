الطائف 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، بوفد من أعضاء الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي.واستمع سموه للمشاركات والأعمال التي تسعى من خلالها الجمعية إلى تقديم وتحقيق تنمية الفكر العلمي والإبداعي في مجال الأدب والعمل على تطويره في مناطق المملكة كافة.وأكد الأمير سعود بن نهار أن محافظة الطائف مهتمة بإثراء وتطوير الموضوعات ذات الاهتمام بالمشهد الأدبي والثقافي، وحريصة على العمل في جميع الاتجاهات لتطوير وتقديم الجديد كل عام، مشيرًا إلى أن المحافظة مستعدة لاستثمار القنوات المعرفية التي تخدم الأدب، بطرح وتبادل والأفكار العلمية والإبداعية في الأدب وفنونه، وتبني الإبداعات من الشباب الناشئ في المحافظة. // انتهى //15:22ت م0111