الدمام 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسافتتحت أكاديمية الحفر العربية السعودية "صدى" عددا من المدارس المتخصصة في مجال الحفر وصيانة الآبار، وذلك في داخل الحرم الأكاديمي في محافظة بقيق.وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية فيصل الديحاني أن الأكاديمية تعمل على مواصلة الخطة التوسعية وفق خطة زمنية محددة الأهداف، وذلك للإسهام في توفير بيئة تعليمية محفزة وفق رؤية المملكة 2030، موضًحا أن الأكاديمية -من خلال الدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة أرامكو السعودية- استطاعت خلال سنة ونص افتتاح ثلاث مدارس نموذجية تعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة للمتدربين.وبيّن أن فريق العمل بالأكاديمية قام على تطوير منظومة تعليمية تشمل الكادر الأكاديمي والإداري، والحصول على شهادات الاعتماد الدولية والمحلية وتطوير المنهاج التعليمية، وخلق بيئة صحية آمنة وأساليب تقنيّة حديثة تصب في مصلحة العنصر الأساسي للمنظومة.وأفاد أن الأكاديمية تحرص على غرس القيم والمبادئ الإيجابية في متدربيها، وإكسابهم المعلومات والمعارف والسلوكيّات السليمة والمهارات التي تُعينهم في المستقبل، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة المنظّمة والهادفة.// انتهى //15:24ت م0114